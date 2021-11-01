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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال مران اليوم الإثنين.

وشارك في التقسيمة اللاعبون البدلاء الذين لم يشاركوا في لقاء طلائع الجيش بشكل أساسي والناشئين وشهدت التقسيمة تألق محمد أوناجم ومحمد عبدالشافي وحازم إمام.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على متابعة التقسيمة التي أدارها جوزيه فرناندو مدرب الأحمال.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وحصد الزمالك 6 نقاط في أول جولتين من الدوري بعد الفوز على إنبي وطلائع الجيش.