رضا عبدالعال: كهربا مظلوم.. وموسيماني كان عليه احتواء الأمر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ظلم محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق بعد الإبقاء عليه بديلاً.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية إن كهربا بعد أزمة المؤتمر الصحفي ستكون فرص مشاركته في المباريات صعبة للغاية رغم ان كهربا مظلوم وليس ذنبه ان يتكلم صحفى باسمه.

وأكد أن موسيماني أخطأ في طريقة تعامله مع سؤال أحد الصحفيين عقب لقاء البنك الأهلي بالدوري.

وأشار إلى أن موسيماني كان عليه احتواء الأمر وعدم احداث ضجة بدون مبرر.