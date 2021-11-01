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هاني رمزي: أتمنى تواجدي في الأهلي.. وهذه رسالتي لكيروش

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هاني رمزي: أتمنى تواجدي في الأهلي.. وهذه رسالتي لكيروش هاني رمزي: أتمنى تواجدي في الأهلي.. وهذه رسالتي لكيروش

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قال هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب، إنه لم يكن هناك اتصال مباشر معه من إدارة الأهلي للعمل في الجهاز الفني ولكن كانت هناك أخبارًا حول ذلك.

وأضاف رمزي :«لايوجد شك أني منذ أعتزالي الكرة وكنت أتمنى أن أكون موجودًا في النادي الأهلي».

وتابع:«وأنا لاعبًا كنت أريد أن أقضي سنة في الأهلي بدون مقابل لأنهي مشواري وكانت وقت مانويل جوزيه وكنت أريد رد الجميل للنادي الأهلي وأنا موجود في أي وقت يطلبني».

وأبدى رمزي تفاؤوله بالجهاز الفني الحالي للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وأضاف رمزي :«متفائل بكيروش ولكن الجوانب الفنية لم تظهر كثيرًا بعد ولكن من الواضح أنه لديه شخصية وأتمنى أن تكون لديه رؤية مستقبلية».

وأتم المدرب العام السابق للمنتخب، تصريحاته بقوله:«هدفنا المستقبلي 2022 ولكن أتمنى أن تكون هناك خطة مستقبلية ويكون لديه 4 سنوات يعمل خلالها ويُقال هذا الكلام أن تُمنح الفرصة والمساحة للأجهزة الفنية».

المصرى اليوم

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