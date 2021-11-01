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طارق يحيي: يتفوق في هذا الامر فقط

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طارق يحيي: الزمالك يتفوق في هذا الامر فقط طارق يحيي: يتفوق في هذا الامر فقط

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قال طارق يحيى، لاعب ومدرب الأسبق، إن أبرز ملاحظة له خلال المباريات الأربع التي خاضها الزمالك في أفريقيا أو الدوري هي أن العامل البدني للاعبين مميز.

وأضاف طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية :«اللاعبون ينفذون الجزء البدني بشكل كبير وواضح أن كارتيرون يُجيد هذا الجانب المهم في بداية الموسم، فالمهم في بداية الموسم أن تكون (واقف على رجلك) وفي نهاية الموسم أن تتعامل بشكل جيد مع الإجهاد».

وأتم يحيى تصريحاته بقوله: «الأمور البدنية يجب أن يُجيدها المدير الفني حتى وإن كان معه مُعد بدني، وكارتيرون يُجيد هذا الجانب».

المصرى اليوم

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