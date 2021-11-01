هاني رمزي: كنت بحيي مدربي بتحية هتلر

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قال هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب، إن أفضل فترات حياته كلاعب كانت بكأس عالم 1990 وفي عام 98 وعلى مستوى الاحتراف كانت خلال تواجده بصفوف فريق نيوشاتل فشارك في مباريات كبيرة بالدوري الأوروبي وظهر بشكل رائع.

وأضاف رمزي: «وكذلك مع بريمين وكايزرسلاوترن فحصلت مع بريمين على بطولة وأعتقد أفضل فتراتي كانت في عامي 2001 و2002 بالدوري الألماني ولكن الإصابة جاءت في 2003 ولم أستمر بعدها ولم يكن لديّ مشاكل في ألمانيا ولكن لقلة خبرة مني كان هناك مدرب العلاج الطبيعي نحيّه على سبيل الدعابة في غرفة الملابس بتحية هتلر وكان هناك مؤتمر وكان سيلقي كلمة فحييته بعلامة هتلر وحدث مشكلة كبيرة فهو أمر ممنوع قانونًا وفي اليوم التالي جائني رئيس النادي وقال إنه يعلم أنني لم أقصد شيئًا ولكن عليّ إصدار بيان للاعتذار».

وأتم المدرب العام السابق للمنتخب، تصريحاته بقوله:«وتأثرت خلال فترة احترافي بعدة أمور في شخصيتي فخرجت وأنا في سن 20 وعدت وأنا 35 فتأثرت بالكرة الألمانية وبألمانيا كسلوك شخصي».