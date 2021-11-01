أخبار عاجلة

إزالة ودهان وصيانة.. رفع 270 ألف م3 مخلفات هدم وبناء بتبوك "صور" -
"تعليم سراة عبيدة" يحتفي بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين -
"أمير تبوك" يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة -
رئيس جامعة جازان: في ذكرى البيعة نحتفي ببناء الإنسان وازدهار الوطن -
إغلاق ثلاث منشآت وضبط 71 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية -
التحول نحو اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة.. تعرف على اهداف «التخطيط العام» بعد الموافقة عليه -
ننشر نص كلمة شيخ الأزهر فى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس "بيت العائلة المصرية"..صور -
«صحة الشرقية» تناشد المواطنين بالتوجه للمراكز الطبية للحصول على لقاح كورونا -
محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي -
«الصحة العالمية» عن متحور «هيهي» الجديد: شائعة من وسائل التواصل الاجتماعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

هاني رمزي: كنت بحيي مدربي بتحية هتلر

Print
هاني رمزي: كنت بحيي مدربي بتحية هتلر هاني رمزي: كنت بحيي مدربي بتحية هتلر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب، إن أفضل فترات حياته كلاعب كانت بكأس عالم 1990 وفي عام 98 وعلى مستوى الاحتراف كانت خلال تواجده بصفوف فريق نيوشاتل فشارك في مباريات كبيرة بالدوري الأوروبي وظهر بشكل رائع.

وأضاف رمزي: «وكذلك مع بريمين وكايزرسلاوترن فحصلت مع بريمين على بطولة وأعتقد أفضل فتراتي كانت في عامي 2001 و2002 بالدوري الألماني ولكن الإصابة جاءت في 2003 ولم أستمر بعدها ولم يكن لديّ مشاكل في ألمانيا ولكن لقلة خبرة مني كان هناك مدرب العلاج الطبيعي نحيّه على سبيل الدعابة في غرفة الملابس بتحية هتلر وكان هناك مؤتمر وكان سيلقي كلمة فحييته بعلامة هتلر وحدث مشكلة كبيرة فهو أمر ممنوع قانونًا وفي اليوم التالي جائني رئيس النادي وقال إنه يعلم أنني لم أقصد شيئًا ولكن عليّ إصدار بيان للاعتذار».

وأتم المدرب العام السابق للمنتخب، تصريحاته بقوله:«وتأثرت خلال فترة احترافي بعدة أمور في شخصيتي فخرجت وأنا في سن 20 وعدت وأنا 35 فتأثرت بالكرة الألمانية وبألمانيا كسلوك شخصي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التحول نحو اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة.. تعرف على اهداف «التخطيط العام» بعد الموافقة عليه

التحول نحو اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة.. تعرف على اهداف «التخطيط العام» بعد الموافقة عليه

ننشر نص كلمة شيخ الأزهر فى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس "بيت العائلة المصرية"..صور

ننشر نص كلمة شيخ الأزهر فى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس "بيت العائلة المصرية"..صور

«صحة الشرقية» تناشد المواطنين بالتوجه للمراكز الطبية للحصول على لقاح كورونا

«صحة الشرقية» تناشد المواطنين بالتوجه للمراكز الطبية للحصول على لقاح كورونا

محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي

محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي