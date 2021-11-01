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توافر 60 ألف جرعة من لقاح كورونا بشمال سيناء

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توافر 60 ألف جرعة من لقاح كورونا بشمال سيناء توافر 60 ألف جرعة من لقاح كورونا بشمال سيناء

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أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، توافر لقاح كورونا بالمحافظة، مشيرًا إلى وجود 60 جرعة من مختلف أنواع اللقاحات في المحافظة.

أشار شوكة، في تصريح له، إلى استمرار تطعيم العاملين في القطاع الحكومي والمواطنين بلقاح كورونا في مختلف مراكز التطعيم المنتشرة بمدن المحافظة، لافتًا إلى توفير مراكز للتطعيم في الأماكن التي تزدحم بالمواطنين مثل مراكز الشباب ومجالس المدن وإدارة المرور والمحكمة والشهر العقاري.

قال شوكة إن نسبة التطعيم بلقاح كورونا وصلت إلى 30% من المستهدف في محافظة شمال سيناء، متمنيًا زيادة النسبة خلال الفترة المقبلة، حيث تقدم مديرية الصحة كافة التسهيلات الممكنة لتطعيم المواطنين والعاملين بالقطاع الحكومي.

المصرى اليوم

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