شمال سيناء تشهد افتتاح معرضي السلع المعمرة والكتاب

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تشهد محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، افتتاح معرض السلع المعمرة، ومعرض الكتاب في كلية التربية بالعريش.

وقالت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن معرض السلع المعمرة يضم أدوات كهربائيه متنوعة وسلع معمرة ومختلف الأقمشة والمفروشات والملابس، وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الاسواق.

وأضاف الدكتور عبدالكريم الشاعر، عضو هيئة التدريس بجامعة العريش، أن معرض الكتاب يقام في كلية التربية بالعريش تحت عنوان «نور المعرفة، ويستمر من اليوم وحتي الثامن من الشهر الجاري، وبضم عدد كبير من الكتب والموسوعات لمختلف دور النشر.