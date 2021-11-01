انتظام الدراسة في مدارس الشيخ زويد (صور)

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أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم، على انتظم الدراسة في مختلف مدارس إدارة الشيخ زويد التعليمية.

وأضاف رضوان على هامش زيارته لمدارس قريتي الجورة والظهير والشيخ زويد الرسمية لغات والشيخ زويد الإعدادية بنات، على انتظام العملية التعليمية دون أي معوقات أو مشاكل، لافتًا إلى أن نسبة حضور الطلبة في مختلف المدارس تصل إلى 95%.

وشدد رضوان على اتباع الاجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر للفصول لتعليمية وتوقع الكشف الحراري على الطلاب.

انتظام الدراسة في مدارس الشيخ زويد

انتظام الدراسة في مدارس الشيخ زويد

انتظام الدراسة في مدارس الشيخ زويد