تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
التحول نحو اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة.. تعرف على اهداف «التخطيط العام» بعد الموافقة عليه
-
الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:04 مساءً
ننشر نص كلمة شيخ الأزهر فى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس "بيت العائلة المصرية"..صور
-
الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:04 مساءً
«صحة الشرقية» تناشد المواطنين بالتوجه للمراكز الطبية للحصول على لقاح كورونا
-
الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:03 مساءً
محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي
-
الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:03 مساءً
«الصحة العالمية» عن متحور «هيهي» الجديد: شائعة من وسائل التواصل الاجتماعي
-
الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:03 مساءً
شيخ الأزهر: «بيت العائلة» وُلد من رحم تحديات بالغة وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم
-
الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:03 مساءً
إزالة 82 تعديا على أراضي أملاك الدولة بمراكز المنيا
-
الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:03 مساءً
«الصحة العالمية» تُحدد 7 طرق لمنع انتشار فيروس كورونا (تعرف عليها)
-
الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:03 مساءً
تغيرت حياتها.. فتاة أسترالية تصبح مليونيرة بسبب لقاح كورونا
-
الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:03 مساءً
8 خطوات لتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا
-
الاثنين 08 نوفمبر 2021 12:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
يمكنك تناول الوجبات السريعة في حميتك الغذائية.. مدرب يشرح
فيديو
cnn arabic
الاثنين 01 نوفمبر 2021 09:17 صباحاً
178
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
شاهد.. مذيع CNN يزور البتراء بالأردن ويضع "الكحل العربي" على عينيه
cnn arabic
الاثنين 08 نوفمبر 2021 10:14 صباحاً
الدكتور غوبتا يسأل ناجين من فيروس كورونا عن سبب عدم تلقيهم اللقاح
cnn arabic
الأحد 07 نوفمبر 2021 02:57 مساءً
بحلول أي تاريخ يجب أن تقوم بتطعيم طفلك ضد كورونا إذا كنت تريده أن يكون محميا بحلول عيد الميلاد؟
cnn arabic
الأحد 07 نوفمبر 2021 09:07 صباحاً
شاهد.. رقصة Riverdance الأيقونية المبهرة في إكسبو 2020 دبي
cnn arabic
السبت 06 نوفمبر 2021 02:36 مساءً
السابق
من الأرصاد إلى المواطنين المطر لسة ما خلصش.. اعرف حالة الطقس
التالى
مطواة وتهديدات.. القصة الكاملة لفصل طالبتين داخل مدرسة ببورفؤاد
Tweets by @3yonNews