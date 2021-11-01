أخبار عاجلة

التحول نحو اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة.. تعرف على اهداف «التخطيط العام» بعد الموافقة عليه -
ننشر نص كلمة شيخ الأزهر فى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس "بيت العائلة المصرية"..صور -
«صحة الشرقية» تناشد المواطنين بالتوجه للمراكز الطبية للحصول على لقاح كورونا -
محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي -
«الصحة العالمية» عن متحور «هيهي» الجديد: شائعة من وسائل التواصل الاجتماعي -
شيخ الأزهر: «بيت العائلة» وُلد من رحم تحديات بالغة وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم -
إزالة 82 تعديا على أراضي أملاك الدولة بمراكز المنيا -
«الصحة العالمية» تُحدد 7 طرق لمنع انتشار فيروس كورونا (تعرف عليها) -
تغيرت حياتها.. فتاة أسترالية تصبح مليونيرة بسبب لقاح كورونا -
8 خطوات لتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"روبلوكس" تعود للعمل بعد عطل استمر 3 أيام

Print
"روبلوكس" تعود للعمل بعد عطل استمر 3 أيام "روبلوكس" تعود للعمل بعد عطل استمر 3 أيام
لكل المستخدمين دون توضيح سبب العطل العالمي

عادت لعبة "روبلوكس" الشهيرة إلى العمل، بعد عطل عالمي استمر قرابة 3 أيام كاملة تقريبًا.

وأعلنت الشركة المطورة للعبة "روبلوكس" عبر حسابها على "تويتر"، عودتها إلى العمل بشكل تدريجي لكل المستخدمين، دون توضيح سبب العطل العالمي.

واستبعدت "روبلوكس" في السابق أن يكون العطل بسبب مرشح "تشيبوتل" الترويجي الذي تم إطلاقه قبل نصف ساعة من عطل اللعبة العالمي، مساء يوم 28 أكتوبر.

وتَسبب عطل لعبة "روبلوكس" في انزعاج عدد كبير من مستخدميها، الذين يصلون إلى 40 مليون مستخدم يوميًّا؛ مما طرح تساؤلات واسعة حول موثوقية المنصة التي تجذب عددًا كبير من الأطفال حول العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم ثلاثة معتزلات للكتابة في محافظة العُلا

هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم ثلاثة معتزلات للكتابة في محافظة العُلا

رئيس بلدية الوديعة: عهد خادم الحرمين حافل بالمشاريع التنموية الضخمة

رئيس بلدية الوديعة: عهد خادم الحرمين حافل بالمشاريع التنموية الضخمة

السفارة الأمريكية بالرياض تحذّر من "احتيال المواعيد" وهذا الرابط هو المعتمد لدينا

السفارة الأمريكية بالرياض تحذّر من "احتيال المواعيد" وهذا الرابط هو المعتمد لدينا

"الزعاق": هلال ربيع الآخر يقترن بالزهرة الليلة.. وجرم القمر سيحجب الكوكب

"الزعاق": هلال ربيع الآخر يقترن بالزهرة الليلة.. وجرم القمر سيحجب الكوكب