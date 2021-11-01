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"العريفي": نسعى لدور مهم في المجتمع بدعم المبادرات التي تهمّ البيئة

هنّأت شركة "فلاورد" الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة قيادة المملكة على إطلاق مبادرة "السعودية الخضراء" لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لإقليم الخليج العربي في فلاورد السيد محمد العريفي: "نود بدايةً تهنئة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إطلاق مبادرة السعودية الخضراء واستضافة أول منتدى الشرق الأوسط الأخضر بغية توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي؛ لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتشكيل أول تحالف لمكافحة الظاهرة في الشرق الأوسط، ودعم جهود المجتمع الدولي في هذا المجال.

وأكد "العريفي" أنهم يسعون لأن تلعب الشركة دوراً مهماً في المجتمع ودعم المبادرات التي تهم البيئة، مضيفًا: نود أن نعلن دعمنا الكامل لتحقيق هذه الرؤية ابتداء من جعل فلاورد شركة صديقة للبيئة وإحداث تغييرات تقربنا أكثر وأكثر من الاستدامة في المستقبل ودعم أي مبادرة بيئية ستقام في المملكة.

يذكر أن "فلاورد" متجر إلكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملنا في جميع الدول التي نعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة؛ لضمان أفضل تجربة للعملاء.