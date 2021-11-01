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8 خطوات لتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا
-
الاثنين 08 نوفمبر 2021 12:56 مساءً
هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم ثلاثة معتزلات للكتابة في محافظة العُلا
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 12:55 مساءً
رئيس بلدية الوديعة: عهد خادم الحرمين حافل بالمشاريع التنموية الضخمة
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 12:55 مساءً
السفارة الأمريكية بالرياض تحذّر من "احتيال المواعيد" وهذا الرابط هو المعتمد لدينا
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 12:55 مساءً
"الزعاق": هلال ربيع الآخر يقترن بالزهرة الليلة.. وجرم القمر سيحجب الكوكب
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 12:55 مساءً
بعد هذا الفيديو.. هل تؤخر شحن حقائبك على الطائرة؟
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 12:55 مساءً
شيخ الأزهر : الدعوة إلى دين موحد تحت مسمي «الدين الإبراهيمي» مُصادرة لحرية الاعتقاد..صور
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 12:49 مساءً
تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها".. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
-
الاثنين 08 نوفمبر 2021 12:41 مساءً
"وافي" يُعلن اعتماد آليات حساب الكميات لمشاريع البيع على الخارطة
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 12:41 مساءً
"العثيم" يهنئ الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين
-
الاثنين 08 نوفمبر 2021 12:41 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تفاقم أزمة لبنان مع السعودية.. ما مصير جورج قرداحي؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 01 نوفمبر 2021 09:06 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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