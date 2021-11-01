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«السياحة» اليوم بدء تطبيق الحد الأدنى للإقامة بالمنشآت الفندقية في

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«السياحة» اليوم بدء تطبيق الحد الأدنى للإقامة بالمنشآت الفندقية في مصر «السياحة» اليوم بدء تطبيق الحد الأدنى للإقامة بالمنشآت الفندقية في

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تبدأ المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية اليوم الموافق ١ نوفمبر ٢٠٢١ بتطبيق الحد الأدنى للإقامة بها، يأتي ذلك في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصرى وبمستوى جودة الخدمات المقدمة به.

ووفقا لهذا القرار يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولار أمريكي أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكي أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم.

ويأتي تطبيق هذا القرار بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة «HC«Hospitality Criteria، والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار انتهت من إعادة تقييم جميع المنشآت الفندقية الموجودة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة، وجاري العمل حالياً للانتهاء من إعادة تقييم المنشآت الفندقية العائمة بمحافظتي الأقصر وأسوان، وسيتم استكمال باقي المحافظات تباعاً على مستوى الجمهورية.

المصرى اليوم

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