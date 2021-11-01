أخبار عاجلة

8 خطوات لتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا -
هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم ثلاثة معتزلات للكتابة في محافظة العُلا -
رئيس بلدية الوديعة: عهد خادم الحرمين حافل بالمشاريع التنموية الضخمة -
السفارة الأمريكية بالرياض تحذّر من "احتيال المواعيد" وهذا الرابط هو المعتمد لدينا -
"الزعاق": هلال ربيع الآخر يقترن بالزهرة الليلة.. وجرم القمر سيحجب الكوكب -
بعد هذا الفيديو.. هل تؤخر شحن حقائبك على الطائرة؟ -
شيخ الأزهر : الدعوة إلى دين موحد تحت مسمي «الدين الإبراهيمي» مُصادرة لحرية الاعتقاد..صور -
تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها".. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية -
"وافي" يُعلن اعتماد آليات حساب الكميات لمشاريع البيع على الخارطة -
"العثيم" يهنئ الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

استقرار الأسماك في سوق العبور.. والبلطي بـ 24 جنيهًا

Print
استقرار أسعار الأسماك في سوق العبور.. والبلطي بـ 24 جنيهًا استقرار الأسماك في سوق العبور.. والبلطي بـ 24 جنيهًا

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شهدت الأسماك في سوق العبور استقرار، اليوم الاثنين، حيث سجل كيلو بلطى 1 من سعر 22 إلى سعر 24 جنيها، وكيلو بلطى 2 من سعر 17 إلى سعر 21 جنيها، وكيلو بلطى اسوانى من سعر 17 إلى سعر 37 جنيها، وكيلو فلية بلطى من سعر 30 إلى سعر 110 جنيها، وكيلو قشر بياض من سعر 60 إلى سعر 100 جنيها، وكيلو بياض املس 1 (بلدى) من سعر 60 إلى سعر 100 جنيها .

وسجل بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من سعر 30 إلى سعر 40 جنيها، وكيلو قراميط – شيلان من سعر 10 إلى سعر 20 جنيها، وكيلو ثعابين من سعر 50 إلى سعر 220 جنيها، وكيلو مكرونة خليجى من سعر 20 إلى سعر 40 جنيها، وكيلو مكرونة سويسي من سعر 40 إلى سعر 60 جنيها، وكيلو مكرونة مجمدة من سعر 20 إلى سعر 30 جنيها .

فيما سجل كيلو سمك موسى من سعر 90 إلى سعر 130 جنيها، وكيلو سبيط- كاليماري – سابيا من سعر 110 إلى سعر 170 جنيها، وكيلو قرش من سعر 30 إلى سعر 40 جنيها، وكيلو كابوريا من سعر 30 إلى سعر 130 جنيها، وكيلو مرجان 1 من سعر 30 إلى سعر 40 جنيها، ومرجان 2 من سعر 20 إلى سعر 28، ومرجان مجمد من سعر 19 إلى سعر 25 جنيها .

وسجل كيلو الجمبري الجامبو من سعر: 400 إلى سعر 460 جنيها، وكيلو جمبري 1 من سعر 300 إلى سعر 360 جنيها، وكيلو جمبري 2 من سعر 200 إلى سعر 260 جنيها، وكيلو جمبري 2 مجمد من سعر 85 إلى سعر 165 جنيها، وكيلو جمبري 3 من سعر 90 إلى سعر 170 جنيها، وكيلو بوري 1 من سعر 40 إلى سعر 50 جنيها، وبوري 2 من سعر 32 إلى سعر 38 جنيها .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل

«إحنا داخلين على موجة تضخمية».. عمرو أديب يُعلن ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة

«إحنا داخلين على موجة تضخمية».. عمرو أديب يُعلن ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة

«الكيلو سيصل إلى 10 جنيهات».. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم قريبًا

«الكيلو سيصل إلى 10 جنيهات».. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم قريبًا