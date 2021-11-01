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انخفاض الفاكهة بسوق العبور.. والبرتقال بـ3.00 جنيه

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انخفاض أسعار الفاكهة بسوق العبور.. والبرتقال بـ3.00 جنيه انخفاض الفاكهة بسوق العبور.. والبرتقال بـ3.00 جنيه

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شهدت الفاكهة بسوق العبور انخفاضا خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجل البرتقال البلدى 2 إلى 3.00 جنيه للكيلو، والبرتقال أبو سرة 4 إلى 7 جنيهات للكيلو، وكيلو اليوسفى من سعر 6 إلى 9 جنيهات، وجريب فروت من سعر: 4 إلى سعر: 6 جنيهات للكيلو، وكيلو ليمون بلدى من سعر: 5 إلى سعر: 8 جنيهات، وكيلو ليمون اضاليا 4 جنيهات للكيلو .

فيما سجل عنب الكرمسن 12 إلى 18 جنيها للكيلو، وعنب رومى أحمر 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسجل كيلو التفاح الأمريكى الإيطالى 17 إلى 23 جنيها، كيلو التفاح الجولدن من 17 إلى 19 جنيها، وكيلو التفاح السورى اللبنانى من 12 إلى 18 جنيها، وكيلو بلح سمانى من 3 إلى 6 جنيهات، وكيلو بلح زغلول من 4 إلى 7 جنيهات، وكيلو بلح رملى من 5 إلى 8 جنيهات، والموز البلدي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.

وسجل كيلو تين برشومى 7 إلى 13 جنيها، وكيلو الجوافة من 3 إلى 6 جنيهات، وكيلو رمان من 4 إلى 7 جنيهات، وكيلو كنتالوب من 5 إلى 8 جنيهات، وكيلو كاكا من 9 إلى 13 جنيها، وكيلو مانجو زبدية من 17 إلى 21 جنيها، وكيلو مانجو بلدى من 12 إلى 18 جنيها، وكيلو مانجو فص من 20 إلى 40 جنيها، وكيلو مانجو كنت من 15 إلى 20 جنيها، وكيلو مانجو نعومى من 19 إلى 25 جنيها، وكيلو بطيخ 2 (6: 8 كيلو) من 24 إلى 32 جنيها.

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