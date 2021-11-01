أخبار عاجلة

8 خطوات لتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا -
هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم ثلاثة معتزلات للكتابة في محافظة العُلا -
رئيس بلدية الوديعة: عهد خادم الحرمين حافل بالمشاريع التنموية الضخمة -
السفارة الأمريكية بالرياض تحذّر من "احتيال المواعيد" وهذا الرابط هو المعتمد لدينا -
"الزعاق": هلال ربيع الآخر يقترن بالزهرة الليلة.. وجرم القمر سيحجب الكوكب -
بعد هذا الفيديو.. هل تؤخر شحن حقائبك على الطائرة؟ -
شيخ الأزهر : الدعوة إلى دين موحد تحت مسمي «الدين الإبراهيمي» مُصادرة لحرية الاعتقاد..صور -
تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها".. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية -
"وافي" يُعلن اعتماد آليات حساب الكميات لمشاريع البيع على الخارطة -
"العثيم" يهنئ الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

انخفاض الخضروات في سوق العبور.. والطماطم بـ 2.00 جنيه

Print
انخفاض أسعار الخضروات في سوق العبور.. والطماطم بـ 2.00 جنيه انخفاض الخضروات في سوق العبور.. والطماطم بـ 2.00 جنيه

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شهدت الخضروات في سوق العبور، انخفاض خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجلت أسعار الطماطم من ما بين 2.00 إلى 4.00 جنيه للكيلو، والبطاطس من 5.00 إلى 7.5 جنيه، والبصل من 2.00 إلى 3.5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3.00 إلى 6.00 جنيهات، والفاصوليا ما بين 7.00 إلى 11.00 جنيه، والفلفل الرومي بـ5 جنيه، والثوم بـ18 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين 2.00 إلى 4.00 جنيه، ووصل الجزر ما بين 3.00 إلى 5.00 جنيهات، وسجل الخيار الصوب 3.00 إلى 5.5 جنيهات، والقرنبيط سعر القطعة بين 3.00 إلى 4.00 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البطاطا من 1.5 إلى 3.00 جنيه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل

«إحنا داخلين على موجة تضخمية».. عمرو أديب يُعلن ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة

«إحنا داخلين على موجة تضخمية».. عمرو أديب يُعلن ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة

«الكيلو سيصل إلى 10 جنيهات».. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم قريبًا

«الكيلو سيصل إلى 10 جنيهات».. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم قريبًا