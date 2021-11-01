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"الإرياني": ميليشيا الحوثي تواصل قصف المجمعات السكنية في مأرب وتقتل وتصيب 29 مدنياً

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"الإرياني": ميليشيا الحوثي تواصل قصف المجمعات السكنية في مأرب وتقتل وتصيب 29 مدنياً "الإرياني": ميليشيا الحوثي تواصل قصف المجمعات السكنية في مأرب وتقتل وتصيب 29 مدنياً
قال: هذه المرة بصاروخَيْن باليستيَّيْن "إيراني الصنع" أصابا مسجداً ودار الحديث في منطقة العمود

أكّد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني؛ مواصلة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قصف المجمعات السكنية في مدينة الجوبة بجنوب محافظة مأرب، مشيراً إلى جرح واستشهاد 29 مدنياً؛ بينهم نساء وأطفال.

وقال عبر حسابه في تويتر: من جديد تستهدف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التجمّعات السكنية في مديرية الجوبة- جنوبي محافظة مأرب، وهذه المرة بصاروخَيْن باليستيَّيْن "إيراني الصنع" أصابا مسجداً ودار الحديث في منطقة العمود المكتظة بالسكان والأسر النازحة من خارج المديرية، وأسفر عن استشهاد وإصابة 29 مدنياً؛ بينهم نساء وأطفال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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