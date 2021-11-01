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«زي النهارده».. افتتاح دار الأوبرا الخديوية 1 نوفمبر 1869

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«زي النهارده».. افتتاح دار الأوبرا الخديوية 1 نوفمبر 1869 «زي النهارده».. افتتاح دار الأوبرا الخديوية 1 نوفمبر 1869

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سميت الأوبرا المصرية القديمة باسم الأوبرا الخديوية، نسبة لمنشئها الخديو إسماعيل والذى أنشأها للاحتفال بافتتاح قناة السويس، وقد أراد أن تكون الأوبرا الخديوية تحفة معمارية عالمية فكلف الإيطاليين أفوسكانى وروسى بوضع تصميم لها، واستعان بالرسامين والمثالين، كما أراد أن يفتتحها بعمل يليق بالتاريخ المصرى فطلب من مارييت باشا صياغة قصة أوبرالية مستوحاة من التاريخ المصرى، وكتبها الشاعرالإيطالى جيالا نزوق، وعهد إلى الموسيقار الإيطالى فيردى بوضع موسيقاها فكانت أوبرا عايدة، وتم افتتاح الأوبرا «زى النهارده» في ١ نوفمبر ١٨٦٩ مع احتفالات قناة السويس، وكان بصحبة الخديو الإمبراطورة أو جينى زوجة الإمبراطور نابليون الثالث والإمبراطور فرانسو، عاهل النمسا، وشخصيات أوروبية بارزة، ولم يكن فيردى انتهى من أوبرا عايدة فافتتحت بأوبرا ريجوليتو، وفى ٢٨ أكتوبر ١٩٧١ احترقت الدار، ولم يتبق منها سوى تمثالى الرخاء ونهضة الفنون للفنان محمد حسن، وأثناء وجود فاروق حسنى في وزارة الثقافة أنشئت أوبرا مصرية جديدة، وافتتحت في ١٩٨٨ فضلاً عن دارين أخريين للأوبرا تم تجديدهما، إحداهما كانت في الإسكندرية (مسرح سيد درويش) التي افتتحت في ١٩٢١وكان يطلق عليها (تياترو محمد على)، ثم (مسرح سيد درويش) في ١٩٦٢، ثم أعيد تجديدها وتطويرها وأعيد افتتاحها في ٢٠٠٧، ودار أوبرا دمنهور التي شيدت في عهد الملك فؤاد في ١٩٣٠، وأطلق عليها سينما وتياترو فاروق، ثم تغير الاسم إلى سينما البلدية في ١٩٥٢ وفى ١٩٧٧ تغير إلى سينما النصر الشتوى، ثم أوبرا دمنهور بعد تجديدها وافتتاحها في مايو ٢٠٠٩.

المصرى اليوم

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