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لليوم الرابع.. تواصل جهود إعادة تشغيل محطة رياح جبل الزيت برأس غارب وربطها بالشبكة الموحدة

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لليوم الرابع.. تواصل جهود إعادة تشغيل محطة رياح جبل الزيت برأس غارب وربطها بالشبكة الموحدة لليوم الرابع.. تواصل جهود إعادة تشغيل محطة رياح جبل الزيت برأس غارب وربطها بالشبكة الموحدة

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لليوم الرابع، واصلت الطواقم الفنية العاملة في الصيانات والتابعة لشركة كهرباء القناة أعمالها اليوم الاثنين في إزالة آثار الحريق الذي نشب في صالة مهمات ومحولات الجهد المتوسط بمحطة محولات جبل الزيت شمال البحر الاحمر جهد 220 ك.ف، حيث استقبلت محطة طاقة الرياح شاحنات ضخمة محملة بالكابلات وخلايا وتعمل الفرق على مدار 24 ساعة لتنظيف الصالة المحترقة.

وبدأت عمليات تركيب الخلايا مع خطة لوصول محطة متنقلة من شركة توزيع القناة أو من منطقة مرسى علم أيهما أقرب لتشغيل المحطة بشكل مؤقت لحين استكمال إصلاح الجزء المحترق والمراجعة على باقى المهمات حيث يتجاوز عدد خلايا 22ك.ف حاجز الخمسين خلية.

ومن المقرر أن يتم اعادة تشغيل المحطة المؤقتة اليوم الإثنين المقبل لتمكين محطات الرياح المتوقفة من إنتاج الطاقة ” وتقدر الخسائر يوميا بنحو 5 ملايين جنيه تقريبا من توقف توربينات الرياح عن العمل.

فيما قررت وزارة الكهرباء تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب آثار الحريق الذي نشب بمحولات محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بالرياح والتي تعتبر الأكبر من نوعها في والشرق الأوسط، وأنه جار رفع آثار الحريق الذي نشب لدخول المحطة الخدمة. بإعداد تقرير فني كامل يوضح أسباب الحريق ورفعة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

وأوضحت المعاينة المبدئية أن الحريق نشب في مفتاح بمحولات 220ك.ف وبفعل الرياح تمكن الحريق من الوصول لمهمات الجهد المتوسط، وأن مهمات الجهد العالي قامت بالفصل من تلقاء نفسها بموجب نظام الإطفاء الذاتي المتواجد بالمحطة، وأن محطة المحولات سليمة والمشكلة فقط في مهمات الجهد المتوسط وجار العمل على إصلاحها ورجوعها للخدمة مرة أخرى.

وكانت قوات الحماية المدنية والإطفاء برأس غارب شمال البحر الاحمر وبمشاركة عدد من شركات البترول براس غارب بالبحر الاحمر من السيطرة واخماد حريق ضخم اندلع باحد مزراع انتاج الطاقة الجديدة المتجددة من توربينات الرياح بمنطقة جبل الزيت برأس شقير حيث التهمت النيران عددا من المحولات ولوحة التوزيع الخاصة بالربط على الشبكة الكهربائيةالموحدة وفور تلقي الاخطار بالحريق تم الدفع بسيارات الاطفاء من عدد من شركات البترول القريبة من موقع الحريق بالانتقال إلى مكان الحادث للمشاركة في اخماد الحريق والسيطرة عليه.

المصرى اليوم

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