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بعد إغلاقها 18 شهرًا بسبب كورونا.. فتح الكنيسة الكبرى لدير سانت كاترين أمام الزائرين اليوم

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بعد إغلاقها 18 شهرًا بسبب كورونا.. فتح الكنيسة الكبرى لدير سانت كاترين أمام الزائرين اليوم بعد إغلاقها 18 شهرًا بسبب كورونا.. فتح الكنيسة الكبرى لدير سانت كاترين أمام الزائرين اليوم

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أعلن مطران دير سانت كاترين فتح الكنيسة الكبرى للدير اعتبارًا من اليوم الاثنين 1 نوفمبر، بعد إغلاقها ١٨ شهرا، مع انتشار جائحة ، حرصًا على صحة وسلامة رهبان الدير.

وقررت إدارة الدير في بيان لها أن تكون منطقة تجمع الزائرين من رواق النارتكس، الواقع خلف مدخل الدير مباشرًة من الناحية الغربية للكنيسة، على أن يتم دخول السائحين للكنيسة في مجموعات بواقع ٢٠ فردًا بكل واحدة، وفترة زيارة الكنيسة لا تتعدى ٤ دقائق فقط، لاحتواء الأعداد الكبيرة من الزائرين القادمين للكنيسة.

وأكدت إدارة الكنيسة على المرشدين السياحيين ومرافقي المجموعات السياحية «الدليل البدوي» شرح معالم الكنيسة من خارجها.

كما شددت إدارة الدير على الزائرين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظًا على السلامة والصحة العامة.

المصرى اليوم

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