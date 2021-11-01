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ضحايا كورونا في 3 دول.. 130 وفاة جديدة بالبرازيل و74 ببريطانيا و59 بمصر

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ضحايا كورونا في 3 دول.. 130 وفاة جديدة بالبرازيل و74 ببريطانيا و59 بمصر ضحايا كورونا في 3 دول.. 130 وفاة جديدة بالبرازيل و74 ببريطانيا و59 بمصر
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

ضحايا كورونا في 3 دول.. 130 وفاة جديدة بالبرازيل و74 ببريطانيا و59 بمصر

سجلت البرازيل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 6761 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و130 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية في بيان لها أمس، أن عدد الإصابات في البلاد بلغ نحو أكثر من 21 مليونًا؛ في حين بلغ عدد الوفيات نحو 608 آلاف.

بريطانيا

سجلت بريطانيا 38.009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و74 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 9.057.629، والوفيات 140.632.

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 933 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 59 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 331017 من ضمنهم 278267 حالة تم شفاؤها، و18651 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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