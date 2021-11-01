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غوتيريش يحذّر العالم من تجاوز "1.5 درجة مئوية"

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غوتيريش يحذّر العالم من تجاوز "1.5 درجة مئوية" غوتيريش يحذّر العالم من تجاوز "1.5 درجة مئوية"
أمل في تقديم مزيد من الالتزامات الطموحة في "كوب 26"

غوتيريش يحذّر العالم من تجاوز

أدلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ بتصريحات أعرب خلالها عن انطباعٍ مختلطٍ إزاء اتفاقيات مكافحة تغيُّر المناخ التي تمّ التوصل إليها خلال أعمال قمة مجموعة العشرين، قائلاً إنه يأمل في تقديم مزيدٍ من الالتزامات الطموحة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) المزمع في غلاسكو.

اتفق قادة مجموعة العشرين خلال اجتماعهم الذي استمر يومين في روما، على إنهاء تمويل مصانع الفحم الجديدة في الخارج، لكنهم لم يحدّدوا سنة محدّدة لتحقيق هدف القضاء التام على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

كانت مجموعة السبع الصناعية قد حدّدت عام 2050 موعداً لتحقيق ذلك الهدف، بينما أعلنت الصين وروسيا والسعودية، وجميعها أعضاءٌ في مجموعة العشرين، عام 2060 موعداً لتحقيق الهدف نفسه.

وكتب غوتيريش على تويتر: "أغادر روما بآمال لم تتحقّق، لكنها لم تدفن على الأقل.. في طريقي (لمؤتمر) كوب 26 في غلاسكو، للإبقاء على هدف الدرجة والنصف المئوية وتنفيذ الوعود المتعلقة بالتمويل و(توفير سبل) التكيف للمواطنين وكوكب الأرض".

غوتيريش قال أمام مجموعة العشرين، إن هناك حاجة إلى "طموح أكبر" في الحد من انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري كي نضع العالم على مسار يجعل متوسط زيادة درجة الحرارة العالمية (في حدود) 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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