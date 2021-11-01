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محمد يوسف: «بيرسي تاو أتقل من ميكيسوني.. والشناوي لو جاهز لازم يلعب القمة»

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محمد يوسف: «بيرسي تاو أتقل من ميكيسوني.. والشناوي لو جاهز لازم يلعب القمة» محمد يوسف: «بيرسي تاو أتقل من ميكيسوني.. والشناوي لو جاهز لازم يلعب القمة»

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أشاد محمد يوسف، المدير الفني السابق لنادي الأهلي، بالمستوى الذي ظهر عليه جنوب افريقي بيرسي تاو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال مباراتي الإسماعيلي والبنك الأهلي.

وقال محمد يوسف، في تصريحات تليفزيونية: «بيرسي تاو أتقل من الموزمبيقي لويس ميكيسوني داخل الملعب»، مشيرا إلى أن اللاعب الجنوب إفريقي يملك إمكانيات مميزة وسرعات كبيرة.

وأشار: «لو كان محمد الشناوي، حارس الفريق جاهزًا من الناحية الطبية بنسبة 100%، يجب الدفع به في مباراة القمة أمام ، على حساب على لطفي، لأن مباراة القمة لها لاعبين معينة».

وأوضح: «في مباراة القمة، أفضل عدم اللعب بأي من الثنائي بيرسي تاو وميكسوني، والاحتفظ بهما على مقعد البدلاء، لأنهما لم يسبق لهما لعب مباريات القمة، ولم ينسجما بشكل كبير مع الفريق».

يُذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع الأهلي، يوم الجمعة المقبل، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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