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«زي النهارده».. اندلاع الثورة الجزائرية 1 نوفمبر 1954

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«زي النهارده».. اندلاع الثورة الجزائرية 1 نوفمبر 1954 «زي النهارده».. اندلاع الثورة الجزائرية 1 نوفمبر 1954

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استمر الاحتلال الفرنسى للجزائر 132 سنة، فقد بدأ في عام 1830،واستمر حتى انتزعت الجزائر استقلالها يوم الخامس من يوليو 1962بعد ثورة دامت سبع سنوات قدمت أكثرمن مليون شهيد وحظيت بدعم كبير من ،وقد بدأت الثورة «زي النهارده» في 1 نوفمبر 1954، وقادتها الحركة الوطنية الجزائرية، وكان من أبرز قاداتها أحمد بن بللا وكريم بلقاسم والعربى بن مهيدى ورابح بيطاط ومحمد بوضياف وفرحات عباس وحسين آيت أحمد،وقد جاءت الثورة على ثلاث مراحل،الأولى من 1954 إلى 1955 والثانية من 1956إلى 1958،والثالثة من 1959 إلى 1960، وكان قد تم وضع اللمسات الأخيرة للثورة في اجتماعين عقدا في 10 و24 أكتوبر 1954 عقدتها لجنة الستة،وناقش المجتمعون مجموعة من الأمور منها إنشاء جبهة التحرير الوطنى وجناحها العسكرى (جيش التحرير الوطنى) وتجنيد الجماهير وتم اختيار الأول من نوفمبر 1954 لانطلاق العمل المسلح وبدأت الثورة بقيام مجموعات من الثوار بعمليات عسكرية استهدفت مراكز الجيش الفرنسى ومواقعه في أنحاء مختلفة من البلاد وفى وقت واحد. ومع انطلاق الرصاصة الأولى للثورة، تمّ توزيع بيان على الشعب الجزائرى يحمل توقيع الأمانة الوطنية لجبهة التحرير الوطنى ودعا البيان جميع المواطنين الجزائريين من جميع الطبقات الاجتماعية وجميع الأحزاب والحركات الجزائرية إلى الانضمام إلى الكفاح التحريرى وتمّ تشكيل الأمانة الوطنية لجبهة التحرير الوطنى من تسعة أعضاء، وقد شملت هجمات المجاهدين عدة مناطق، منها «باتنة، وأريس، وخنشلة وبسكرة وقسطنطينة وسمندو والعزازقة وتيغزيرت وبرج منايل وذراع الميزان وبوفاريك والبليدة وسيدى على وزهانة ووهران «،وكان رد فعل المستعمر الفرنسى أن قام بحملات قمع واسعة للمدنيين والثوار وشهدت المرحلة الثانية من الثورة هجوماً فرنسياً مضاداً للثورة، إلا أن الثورة ازدادت بسبب تجاوب الشعب ونشطت حركة الفدائيين في المدن، فيما كانت المرحلة الثالثة من أصعب المراحل،التي مرّت بها الثورة الجزائرية،إذ قام المستعمر الفرنسى بعمليات عسكرية ضخمة ضد جيش التحريرالوطنى وبلغ القمع البوليسى مداه في المدن والقرى ووضع الأهالى بمعسكرات الاعتقال الجماعى، ورد جيش التحرير بمعارك عنيفة ضد الجيش الفرنسى، وفى 11 أبريل 1961صرح شارل ديجول بأنه ليس من مصلحة فرنسا البقاء في الجزائر وأكد أن الجزائر جزائرية وانطلقت المفاوضات الجزائرية الفرنسية، وفى 5 يوليو 1962 تم الإعلان الرسمى عن الاستقلال.

المصرى اليوم

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