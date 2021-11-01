«زي النهارده».. وفاة ديل كارنيجي 1 نوفمبر 1955

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ديل كارينجي كاتب ومحاضر أمريكى شهير في التنمية البشرية ومدير معهد كارنيجي للعلاقات الإنسانية وكان يعقد الدورات التدريبية لرجال الأعمال والمهنيين ويظل معروفا لدي كثير من المصريين بكتابه الأشهر«دع القلق وأبدأ الحياة» والذي تُرجم إلى عـدة لٌغـات وانتشر بشكل واسع في العالم العربي والإسلامي رغم أن له مؤلفات أخرى مهمة معنية بالشأن الإنساني ومسارات الحياة وديل كارنيجي أيضا مطور الدروس في تحسين الذات تأثر به مجموعة كبيرة من الكتّاب العرب والمسلمين. وانتشرت كتب بعده مستوحاة من الفكر الغربي في تطوير الذات ولكن في سياق وطرح إسلامي مثل كتـاب (جدد حياتك) للشيخ محمد الغزالي، وكتـاب (لاتحزن) للداعية عائض القرني، وكتـاب «استمتع بحياتك» للشيخ محمد العريفي .وتقول سيرة كارنيجي أنه مولود في 24 نوفمبر 1888 بالقرب من ميزوري ونشـأ في أسـرة فـقيرة، وكان الابن الثاني لكـل من جيمس وليم كـارنيجي وأمـاندا إليزابيث هاربيسون، ومنذ 1912 وهو يعقد الدورات التدريبية لرجال الأعمال والمهنيين في نيويورك، وكانت هذه الدورات تتكلم عن الخطاب العام فقط.ومن مؤلفاته الأخرى و” فن التعامل مع الناس ”و” فن الخطابة «و» كيف تحقق هدفك وتصل لما تريد «و» اكتشف القائد الذي بداخلك «و” فن إدارة الوقت ”و» كيف تكون قائدًا ناجحًا ومبدعًا “و«كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء»و«الخالدون.. سِيَر 25 شخصية عالمية»:وقد توفي ديل كارنيجي«زي النهاردة» في 1 نوفمبر 1955 في فوريست هيلز، نيويورك.ومما نذكره من أقواله المأثورة :»إن اردت التغلب على مشاعر الخوف فلا تشغل نفسك في التفكير فيه.. بل كن مستعدا دائما لمواجهته”و“عندما تعطيك الحياة سبباً لتيأس، اعطها ألف سبب للاستمرار، لا شيء أقوى من إرادة الإنسان على هذه الأرض«.