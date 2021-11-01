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قال توفيق السيد، رئيس لجنة حكام منطقة القاهرة السابق، إن أمين عمر حكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش، لم يرى ركلة الجزاء التي احتسبها للمهاجم عمر السعيد، وهو ما دفعه للذهاب إلى الفار.

وأضاف السيد، في تصريحات تليفزيونية، أن الدفعة التي تعرض لها عمر السعيد، لا ترتقي لركلة جزاء، خاصة وأنها ضعيفة، مشيرًا إلى أن قراره الأول بعدم احتسابه صحيحة، إلا أن استدعاء حكم الفيديو له دفعه لتغيير القرار.

وأشار إلى أن القرار النهائي في احتساب ركلة الجزاء من عدمه من حق أمين عمر حكم الساحة، وليس حكم الفيديو، مشيرًا إلى أن طاقم الحكام أدار المباراة بشكل جيد، باستثناء قرار ركلة الجزاء.

واستكمل تصريحاته، بشأن الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي والبنك الأهلي، أن هدف محمد شريف، لم يُعرض من خلال زاوية رؤية توضح موقف المهاجم، موضحًا أن اللاعب لم يكن متسللًا والهدف صحيح بنسبة 100 %.

وتابع أن الحكم محمود عاشور، أدار المباراة جيدة، إلا أن حمدي فتحي كان يستحق بطاقة صفراء على الأقل خلال المباراة، فضلًا عن استحقاق أكرم توفيق أيضًا للبطاقة الصفراء، لكن لم يحدث ذلك.

واختتم تصريحاته أن سيراميكا كليوباترا لم يستحق ركلة جزاء لصالح باسم مرسي في مباراة الإسماعيلي، وقرار الحكم محمد معروف كان صحيحًا بعدم احتسابها، فضلًا عن أن اللعبة الأخرى التي طالب فيها لاعبي سيراميكا كليوباترا بركلة جزاء، لم تكن واضحة بالشكل المطلوب.