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أشاد أشرف قاسم، نجم الزمالك الأسبق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مباراة طلائع الجيش.

وكان الزمالك حقق الفوز على طلائع الجيش، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أشرف قاسم، في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك قدم مباراة جيدة أمام طلائع الجيش، واستحق الفوز عن جدارة واستحقاق»، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض حقق المطلوب حتى الآن بالفوز في أول جولتين بالدوري.

وأضاف أن أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأبيض، هو نجم الزمالك هذا الموسم، مضيفًا:«يوسف أوباما سيعود للمشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي وسيكون إضافة كبيرة للفريق».

يُذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع الأهلي، يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.