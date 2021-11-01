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متابعون: شارع الملك خالد في السبعينيات كان من أجمل وأشهر شوارع المدينة

نشر المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه فيديو لمدينة الخُبر، يعود لأكثر من أربعين سنة.

وقال آل الشيخ عبر حسابه بتويتر: "هذا التصوير في أواخر السبعينيات الميلادية، شارع الملك خالد في الخُبر".

وعلَّق المتابعون بأن شارع الملك خالد في السبعينيات الميلادية كان من أجمل وأشهر شوارع المدينة والمنطقة الشرقية بالعموم حراكًا وحيوية وجذبًا للمتسوقين والزوار من الجنسيات العربية والأجنبية المختلفة، وانطبع هذا الأمر على الحياة الاجتماعية في الخُبر، وميَّزها بالاتساع لتعايش الثقافات المختلفة، وأشاع فيها التسامح.