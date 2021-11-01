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خالد الغندور: شريف أفضل من بيرسي تاو.. وموسيماني سلم كهربا «تسليم أهالي»

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خالد الغندور: شريف أفضل من بيرسي تاو.. وموسيماني سلم كهربا «تسليم أهالي» خالد الغندور: شريف أفضل من بيرسي تاو.. وموسيماني سلم كهربا «تسليم أهالي»

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يرى خالد الغندور، نجم الأسبق، أن محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أفضل من الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأحمر.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تليفزيونية: «محمد شريف، أفضل من بيرسي تاو، ويستحق أن يستمر في قيادة هجوم القلعة الحمراء».

وتساءل الغندور: «لماذ لم يهاجم جمهور الأهلي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، بسبب جلوس محمد شريف، على مقاعد البدلاء، مثلما فعلوا مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، بعد استبعاد اللاعب من مباراتي ليبيا».

وانتقد نجم الزمالك الأسبق، موسيماني، بسبب اتهام الأخير لكهربا، لاعب الأهلي، بتسريب اخبار الفريق للإعلام، حيث قال: «موسيماني سلم كهربا تسليم أهالي بتحميله مسؤولية تسريب أخبار الفريق للإعلام، كان يجب على المدير الفني، أن لا يعقب على تلك التصريحات خلال المؤتمر الصحفي».

وتابع: «موسيماني هو ملك التصريحات في وسائل الإعلام بجنوب افريقيا»، مضيفًا: «كهربا أصبح خارج حسابات المدير الفني، حيث سيشارك في كل 5 مباريات ربع ساعة».

المصرى اليوم

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