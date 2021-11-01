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وزير الإعلام اليمني: مقتل 29 مدنيًا في هجوم صاروخي باليستي للحوثيين على مأرب

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وزير الإعلام اليمني: مقتل 29 مدنيًا في هجوم صاروخي باليستي للحوثيين على مأرب وزير الإعلام اليمني: مقتل 29 مدنيًا في هجوم صاروخي باليستي للحوثيين على مأرب

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أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مقتل 29 مدنيًا جراء هجوم صاروخي شنه الحوثيون في محافظة مأرب.

وكتب الوزير اليمني عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، اليوم الاثنين: «من جديد تستهدف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التجمعات السكنية في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، وهذه المره بصاروخين بالستيين إيراني الصنع أصابا مسجدا ودار الحديث في منطقة العمود المكتظة بالسكان والأسر النازحة من خارج المديرية، وأسفر عن استشهاد 29 مدنيا بينهم نساء وأطفال».

أضاف: «هذه المجزرة المروعة تأتي بعد سلسلة من جرائم القتل الممنهج للمدنيين التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الارهابية خلال الأيام الماضية في محافظات مأرب وتعز وراح ضحيتها الأبرياء من نساء وأطفال، والقصف المتعمد للتجمعات السكانية من منازل ومساجد ومعاهد، في ظل صمت دولي مطبق غير مفهوم ولا مبرر».

وختم قائلًا: «المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان مطالبين بالقيام بمسئولياتهم القانونية والأخلافية وإدانة ووقف جرائم القتل اليومي للمدنيين، وملاحقة وتقديم المسئولين عنها من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي للمحاسبة باعتبارهم مجرمي حرب».

المصرى اليوم

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