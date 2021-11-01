أخبار عاجلة

تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها".. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية -
"وافي" يُعلن اعتماد آليات حساب الكميات لمشاريع البيع على الخارطة -
"العثيم" يهنئ الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين -
هيئة الأدب والنشر والترجمة تعلن تنظيم "ملتقى الترجمة" ديسمبر المقبل -
خدمة جديدة وفريدة بمكة تتيح معرفة رقم قبر الميت إلكترونياً -
ميار شريف تتقدم للمركز الـ61 فى التصنيف العالمي لسيدات التنس -
النحاس يذاكر القمة قبل مواجهة الأهلي -
طلائع الجيش يجهز الإسماعيلي لمواجهة الزمالك -
بلماضي: بونجاح يقترب من برشلونة بطلب من تشافي -
«ربنا عوضني».. حكم القمة تعليقاً على تركه الشرطة من أجل التحكيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

علاء نبيل: قد يفاجئ الأهلي في القمة.. وسيراميكا استحق الفوز على الإسماعيلي

Print
علاء نبيل: الزمالك قد يفاجئ الأهلي في القمة.. وسيراميكا استحق الفوز على الإسماعيلي علاء نبيل: قد يفاجئ الأهلي في القمة.. وسيراميكا استحق الفوز على الإسماعيلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال علاء نبيل، مدرب منتخب الأسبق، إن موسيماني مدرب الأهلي مُقتنع بالدفع بـ3 لاعبين في منتصف الملعب، بإصراره على هذه الطريقة أمام البنك الأهلي بعدما ظهر في مباراة الإسماعيلي الأولى بالدوري الممتاز.

وأضاف نبيل، في تصريحات تليفزيونية، أن موسيماني يعتمد على تأمين وسط الملعب لعدم التعرض للهزيمة، خاصة وأن البنك الأهلي أفقد الأهلي 4 نقاط في مباراتي الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن ما فعله ليس خوفًا من المنافس لكنه فضل أن يكون حذرًا.

واستطرد أن موسيماني نجح في الدفع بمحمد شريف الذي أحرز هدف الفوز، وهو ما يعني أنه يمتلك فكر تدريبي استطاع من خلاله حصد الـ3 نقاط من منافس قوي وسيكون منافسًا شرسًا في بطولة الدوري الممتاز.

واستكمل حديثه بشأن مباراة وطلائع الجيش، أن الأبيض استحق الفوز على منافسه بجدارة مثلما فعلها أمام إنبي، مشيرًا إلى أن طلائع الجيش تأثر بالراحلين عنه بنهاية الموسم الماضي، على الرغم من أن الفريق ما زال يقف على قدميه.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون هناك مفاجأة من الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي، مثلما قال كارتيرون، إلا أنه لن يُغير في نظام الفريق، حيث يُجيد كارتيرون قراءة منافسيه، لكنه لن يقع في خطأ إدارته مباراتي القمة الأخيرتين بالدوري.

وعن مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، أكد أن الأول قدم مباراة على أعلى مستوى استحق عليها الفوز على الدراويش، مشيرًا إلى أنه كان بإمكانه الفوز بـ3 أهداف على الأقل، خاصة وأنه كان متماسكًا حتى نهاية المباراة على المستوى الفني والبدني.

واختتم تصريحاته أن شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا، مميز للغاية، وهيثم شعبان مدرب الفريق، يُجيد الاستفادة من خدماته بالدفع به كورقة رابحة، مشيرًا إلى أن هدف الفوز الذي سجله في شباك الإسماعيلي، بمهارة رائعة فضلًا عن ثقة كبيرة في نفسه أثناء الاستلام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلائع الجيش يجهز الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

طلائع الجيش يجهز الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

عماد متعب: «لم اهاجم موسيماني وقدم مباراة جيدة أمام الزمالك»

عماد متعب: «لم اهاجم موسيماني وقدم مباراة جيدة أمام الزمالك»

وزير النقل: السيسي دعا شركائنا العالميين لنقل مصانعهم إلى مصر

وزير النقل: السيسي دعا شركائنا العالميين لنقل مصانعهم إلى مصر

محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»

محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»