خالد الغندور: عمار حمدي أفضل من ميكيسوني

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يرى خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، أن عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أفضل من الموزمبيقي لويس ميكيسوني، جناح الفريق الأحمر.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تليفزيونية: «ميكيسوني ليس الصفقة السوبر للنادي الأهلي، هناك لاعبين مصريين داخل القلعة الحمراء أفضل منه من الناحية الفنية، على رأسهم عمار حمدي».

وأضاف: «عمار حمدي أفضل من ميكيسوني، فهو لديه مهارات كبيرة وسرعات، ولكنه يحتاج فقط المشاركة مع الفريق بصفة مستمرة».

يُذكر أن الأهلي حقق الفوز على البنك الأهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، على ستاد السلام، ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.