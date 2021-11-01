أخبار عاجلة

تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها".. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية -
"وافي" يُعلن اعتماد آليات حساب الكميات لمشاريع البيع على الخارطة -
"العثيم" يهنئ الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين -
هيئة الأدب والنشر والترجمة تعلن تنظيم "ملتقى الترجمة" ديسمبر المقبل -
خدمة جديدة وفريدة بمكة تتيح معرفة رقم قبر الميت إلكترونياً -
ميار شريف تتقدم للمركز الـ61 فى التصنيف العالمي لسيدات التنس -
النحاس يذاكر القمة قبل مواجهة الأهلي -
طلائع الجيش يجهز الإسماعيلي لمواجهة الزمالك -
بلماضي: بونجاح يقترب من برشلونة بطلب من تشافي -
«ربنا عوضني».. حكم القمة تعليقاً على تركه الشرطة من أجل التحكيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

خالد الغندور: عمار حمدي أفضل من ميكيسوني

Print
خالد الغندور: عمار حمدي أفضل من ميكيسوني خالد الغندور: عمار حمدي أفضل من ميكيسوني

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى خالد الغندور، نجم الأسبق، أن عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أفضل من الموزمبيقي لويس ميكيسوني، جناح الفريق الأحمر.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تليفزيونية: «ميكيسوني ليس الصفقة السوبر للنادي الأهلي، هناك لاعبين مصريين داخل القلعة الحمراء أفضل منه من الناحية الفنية، على رأسهم عمار حمدي».

وأضاف: «عمار حمدي أفضل من ميكيسوني، فهو لديه مهارات كبيرة وسرعات، ولكنه يحتاج فقط المشاركة مع الفريق بصفة مستمرة».

يُذكر أن الأهلي حقق الفوز على البنك الأهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، على السلام، ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلائع الجيش يجهز الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

طلائع الجيش يجهز الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

عماد متعب: «لم اهاجم موسيماني وقدم مباراة جيدة أمام الزمالك»

عماد متعب: «لم اهاجم موسيماني وقدم مباراة جيدة أمام الزمالك»

محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»

محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»

حسين السيد: مرتضى منصور لن يعود الزمالك

حسين السيد: مرتضى منصور لن يعود الزمالك