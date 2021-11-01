أبرز المرشحين لانتخابات نادي الصيد

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أعلن نادي الصيد الرياضي بالدقي عن دعوة الجمعية العمومية للنادي للإنعقاد بمقر النادي بالدقي، وذلك يوم الجمعة الموافق 2021/11/12، لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادي لعام 2021 وإنتخابات مجلس الإدارة للدورة الإنتخابية 2025/2021.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنادي الصيد هذا العام إنتخاب مجلس إدارة جديد يتولي إدارة شؤون النادي لمدة أربعة سنوات تبدأ من نوفمبر 2021 وحتي نوفمبر 2025.

وفيما يلي ابرز المرشحين على منصب الرئاسه وهم محسن طنطاوي الرئيس الحالي للنادي والذي تضعف فرصه هذه المره بعد خوض تلاثه مرشحين اقوياء منهم النائب الحالي له وهو محمد همام ثم عمرو السعيد العدو اللدود لطنطاوي والرئيس السابق للنادي واخيرا عبدالله غراب وزير البترول الاسبق والذي خاض غمار الانتخابات السابقه ولم يحالفه الحظ.

واشتعل صراع انتخابات نادي الصيد مع اقتراب موعد الانتخابات حيث يتم حاليًا تشكيل جبهات على المقاعد المختلفة.

وظهرت ملامح الاربع جبهات التي ستخوض الانتخابات والتي تؤكد أن من يمتلك أرضية قوية وترحيب من جانب أعضاء الجمعية العمومية هو الفائز دون منافس وخصوصًا مع وجود خلافات بين أعضاء المجلس الحالي برئاسة طنطاوي لاختلافهم معه في الروية والتوجهات حيث يوكد بعض أعضاء المجلس الحالي لنادي الصيد أن هناك انقسام داخل المجلس حيث انضم بالفعل بعض أعضاء مجلس طنطاوي لقوائم أخرى بين الدكتور عمرو السعيد وعبدالله غراب وزير البترول الأسبق.ومحمد همام النائب الحالي لمحسن طنطاوي والذي قرر خوض الانتخابات على مقعد الرئيس.

ومن اقوي المرشحين على منصب النائب دكتور اشرف محرم النائب السابق ومحمد العقده وهو عضو مجلس حالي وعلي امانه الصندوق هاني عزت وهو صاحب الفرص الاكبر بين المرشحين على امانه الصندوق ويليه محمد حسن ابو دنيا ثم ايهاب حشيش امين الصندوق الحالي.

وعلي العضويه فوق السن يتصدر كل من عمرو البرتقالي وهبه ممدوح وشريف جلال ومصطفي عبيد وعمرو عبدالحكيم عامر المشهد حيث يتوافق عليهم الغالبيه العظمي من اعضاء الجمعية العموميه رغم تواجدهم في اكثر من قائمه وعلي تحت السن سيكون هناك حظ اوفر لمحمود عون الذي يخوض الانتخابات على قائمه محسن طنطاوي ثم تليه مريم عثمان ومحمد السحرتي.