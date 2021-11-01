حمادة أنور: كهربا وطاهر وصلاح محسن خرجوا من حسابات موسيماني

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن هناك عدد من من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خرجوا من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «هناك لاعبين خروجوا من حسابات موسيماني، في الفترة المقبلة، على رأـسهم محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وذلك بسبب عدم ظهورهم بالمستوى المنتظر منهم، في الفترة الماضية».

وأضاف :«أول تغييرات موسيماني، خلال مباراة البنك الأهلي كانت الدفع بهداف الفريق محمد شريف وحسين الشحات وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر»، مضيفًا :«المدير الفني كان سيبدأ الاعتماد على حسام حسن، إذا لم يظهر محمد شريف، المستوى المنتظر منه»، مضيفًا:«استقر على الهيكل الأساسي للفريق الذي سيلعب به مباريات الموسم الحالي».

يُذكر أن الأهلي حقق الفوز على البنك الاهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، على ستاد السلام، ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.