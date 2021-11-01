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كشف كريم ذكري، المدافع الزمالك والمصري البورسعيدي السابق، عن السلبيات في أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراة البنك الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على البنك الاهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال كريم ذكري، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «هناك بعض الأمور السلبية في أداء الأهلي عقب الهدف الذي أحرزه في شباك البنك الأهلي، أول مرة أرى الفريق الأحمر يتراجع بهذا الشكل، بعدما أحرز الهدف الأول».

وأضاف :«الأهلي طول عمره، عندما يحرز هدف، يفكر في الهدف الثاني، ولا يتراجع إلى وسط ملعبه واللعب دفاع منطقة بهذه الطريقة».

وتابع :«ما استغربه في أداء الأهلي في الفترة الأخيرة، هو عدم الضغط على حامل الكرة من الفريق المناقس»، مضيفًا :«عندما كنت ألعب أمام الفريق الأحمر (مكناش نعرف ننقل الكرة أمامه)، حاليًا من الممكن أن تنقل الكرة أمام الأهلي، لأنه أصبح لا يضغط على المنافسين».