حمادة أنور: البنك الأهلي سيكون الحصان الأسود للدوري

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أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، ظهر بمستوى مميز خلال مباراة الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على البنك الاهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، على ستاد السلام، ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لاعبو البنك الأهلي، قدموا مباراة جيدة أمام الأهلي، وكانوا من الممكن يخرجوا من المباراة بالتعادل، لو نجحوا في استغلال الفرص التي أتيحت لهم».

وأضاف :«خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، نجح في إدارة المباراة بشكل جيد، وأغلق مفاتيح اللعب عن الفريق الأحمر، وأجبر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تغيير طريقة اللعب»، مضيفًا:«أتوقع أن يكون البنك الأهلي، هو الحصان الأسود في بطولة الدوري هذا الموسم بناءً على هذا المستوى».