أخبار عاجلة

تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها".. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية -
"وافي" يُعلن اعتماد آليات حساب الكميات لمشاريع البيع على الخارطة -
"العثيم" يهنئ الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين -
هيئة الأدب والنشر والترجمة تعلن تنظيم "ملتقى الترجمة" ديسمبر المقبل -
خدمة جديدة وفريدة بمكة تتيح معرفة رقم قبر الميت إلكترونياً -
ميار شريف تتقدم للمركز الـ61 فى التصنيف العالمي لسيدات التنس -
النحاس يذاكر القمة قبل مواجهة الأهلي -
طلائع الجيش يجهز الإسماعيلي لمواجهة الزمالك -
بلماضي: بونجاح يقترب من برشلونة بطلب من تشافي -
«ربنا عوضني».. حكم القمة تعليقاً على تركه الشرطة من أجل التحكيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حمادة أنور: البنك الأهلي سيكون الحصان الأسود للدوري

Print
حمادة أنور: البنك الأهلي سيكون الحصان الأسود للدوري حمادة أنور: البنك الأهلي سيكون الحصان الأسود للدوري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، ظهر بمستوى مميز خلال مباراة الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على البنك الاهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، على السلام، ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لاعبو البنك الأهلي، قدموا مباراة جيدة أمام الأهلي، وكانوا من الممكن يخرجوا من المباراة بالتعادل، لو نجحوا في استغلال الفرص التي أتيحت لهم».

وأضاف :«خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، نجح في إدارة المباراة بشكل جيد، وأغلق مفاتيح اللعب عن الفريق الأحمر، وأجبر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تغيير طريقة اللعب»، مضيفًا:«أتوقع أن يكون البنك الأهلي، هو الحصان الأسود في بطولة الدوري هذا الموسم بناءً على هذا المستوى».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلائع الجيش يجهز الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

طلائع الجيش يجهز الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

عماد متعب: «لم اهاجم موسيماني وقدم مباراة جيدة أمام الزمالك»

عماد متعب: «لم اهاجم موسيماني وقدم مباراة جيدة أمام الزمالك»

محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»

محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»

حسين السيد: مرتضى منصور لن يعود الزمالك

حسين السيد: مرتضى منصور لن يعود الزمالك