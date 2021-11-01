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رئيس جامعة سوهاج: نوفر جميع الإمكانيات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

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رئيس جامعة سوهاج: نوفر جميع الإمكانيات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة رئيس جامعة سوهاج: نوفر جميع الإمكانيات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

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قال الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الرئيس وجه بأن تكون هناك رعاية كبيرة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم على تحقيق آمالهم، وهو ما تحرص جامعة سوهاج على تنفيذه.

وأضاف مصطفي عبدالخالق في تصريحات تليفزيونية، أن الطالب عربي محمد نعمان الحاصل على المركز الأول بقسم صحافة سوهاج خلال السنوات الثلاث الماضية، وفرت له الجامعة جميع الإمكانيات المتاحة لتحقيق حلمه.

وأردف رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تهتم أيضا بالعامل النفسي للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظم لهم الرحلات الترفيهية وإعداد معسكرات خارجية لهم، فضلا عن توفير الأدوات والبرامج التكنولوجية التي تساعدهم في الدراسة.

المصرى اليوم

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