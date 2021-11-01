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رئيس الإسماعيلي الجديد: سنعمل لاستعادة أمجاد الدراويش.. وتوقعت نجاحي في الانتخابات

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رئيس الإسماعيلي الجديد: سنعمل لاستعادة أمجاد الدراويش.. وتوقعت نجاحي في الانتخابات رئيس الإسماعيلي الجديد: سنعمل لاستعادة أمجاد الدراويش.. وتوقعت نجاحي في الانتخابات

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قال يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجديد، إنه يتمنى وقوف الجميع خلف المجلس الجديد والدعاء له في المهمة الصعبة المُقبل عليها، في ظل النتائج السلبية للفريق.

وأضاف الكومي، في تصريحات تليفزيونية، أنه يسعى لاستعادة أمجاد الإسماعيلي لينافس الأهلي والزمالك كما كان سابقًا، موضحًا أنه توقع فوزه بالانتخابات، في ظل ثقته في الجمعية العمومية للنادي.

واستكمل تصريحاته أنه كان رئيسًا للإسماعيلي في فترة مجد الإسماعيلي عام 2008 التي كان قوام فيها من الدراويش، مشيرًا إلى أنه سيجتمع مع الجهاز الفني للفريق، خلال الـ24 ساعة المقبلة، للحديث عن مستقبل الفريق في الفترة المقبلة، في ظل سوء النتائج التي لا يتقبلها الجماهير.

واستطرد: «أوجه حديثي لطلعت يوسف بأن التعامل الفني والمعنوي أفضل من التدريب الفني والبدني، خاصة وأن الروح والحماس هما من سيعيدان انتصارات الإسماعيلي، وبالنسبة للاعبين ليس منطقيًا أن يطالبوا بالحصول على 10 ملايين جنيه وهم لم يقدمون شيئًا للفريق».

واختتم حديثه أن مصير طلعت يوسف المدير الفني للفريق سيتحدد بناءً على نتائج الفريق في الفترة المقبلة، وكذلك الأمر بالنسبة للاعبين، مشيرًا إلى أنه من الممكن الاستعانة بمدير فني أجنبي حال فشل الجهاز الفني الحالي.

المصرى اليوم

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