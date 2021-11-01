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نائب رئيس الإسماعيلي الجديد: لدينا خطة للتهوض بالنادي وفريق الكرة

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نائب رئيس الإسماعيلي الجديد: لدينا خطة للتهوض بالنادي وفريق الكرة نائب رئيس الإسماعيلي الجديد: لدينا خطة للتهوض بالنادي وفريق الكرة

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أكد خالد زين نائب رئيس مجلس إدارة نادى الاسماعيلى الجديد، أن مجلس الإدارة الجديد، لديه خطة للنهوض بالنادي في الفترة المقبلة.

وقال خالد زين، في تصريحات تليفزيونية: «يوجد خطه للنهوض بالنادي الإسماعيلي، خلال الفترة المقبلة، كما سيتم وضع خطه مادية للاستقرار داخل النادي» .

وأوضح نائب رئيس الإسماعيلي الجديد، أنه سيتم توفير جميع الامكانيات للفريق الأول لكرة القدم، في الفترة المقبلة، والاهتمام بقطاع الكرة كاملا .

وأسفرت انتخابات الإسماعيلي عن فوز يحيى الكومي، بمنصب الرئيس، وخالد زين في منصب نائب رئيس النادى، وحاتم حجازي أمينًا للصندوق.، كما فاز في منصب العضوية فوق السن كل من، محمد أسامة أبوالعلا، وخالد الطيب وليد شعيب وعاطف زايد، كما فازت في منصب تحت السن، نانسى القاضى.

المصرى اليوم

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