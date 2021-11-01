عربي نعمان.. طالب كفيف يحصل على المركز الأول بقسم الصحافة في جامعة سوهاج

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قال الطالب الكفيف عربي محمد نعمان، الحاصل على المركز الأول بقسم الصحافة في جامعة سوهاج، إنه وُلد فاقدًا للبصر في عينه اليمنى؛ حيث بدأت رحلته مع فقد البصر في الصف الثاني الابتدائي.

ولفت، خلال لقائه مع قناة صدى البلد، إلى أنه استمر في إجراء العمليات الجراحية على مدار سنتين حتى شهر مايو 2009 التي فقد فيها البصر كاملاً حينها، مؤكدًا رسوبه في الصف الرابع الابتدائي؛ وبعدها علمت الأسرة بوجود مدرسة لتعليم المكفوفين؛ حيث أخبرته إدارة المدرسة بضرورة تعليم طريقة برايل التي تعلمها في 20 يومًا.

وأكد أن الله وفقه بمدرس متميز علمه طريقة برايل، وذاكرة قوية مكنته من تجاوز التعلم، والتحق بمدرسة النور الداخلية في الصف الخامس الابتدائي، وبداية من الصف السادس الابتدائي حتى الثالث الثانوي وهو يحوز المركز الأول على دفعته.

وأكد أنه استطاع تحقيق هدفه بالتفوق من خلال تلك السنوات بالإصرار على الوصول لحصد هذا المركز متفوقًا على زملائه، لافتًا إلى أن الأم كان توصله للمدرسة يوم السبت، وتذهب آخر الأسبوع (يوم الخميس)؛ لانتظاره والعودة به إلى المنزل.

وأوضح أن مجموعه الجيد (86 %) مكنه من الالتحاق بقسم الإعلام، لافتًا إلى تخوفه- آنذاك- من عدم قبوله بالقسم؛ لأنه لم يكن هناك طالبًا مكفوفًا التحق بهذا القسم من قبل، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بالقلق عندما التحق بالصف الأول الجامعي؛ لأنه يسير وفق نظام.

وأضاف أن عددًا من أساتذة قسم الإعلام، ومنهم الدكتور صابر حارث، أجروا معه المقابلة الشخصية التي اجتازها بنجاح، مؤكدًا أنه أصر على التفوق في السنة الأولى من خلال المذاكرة والاجتهاد، وأنه كان من أولى الدفعات التي أدت الامتحانات على أجهزة الكمبيوتر.