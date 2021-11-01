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رئيس البنك الأهلي: واجهنا سوء توفيق أمام الأهلي.. وهذه تطورات أزمة كريم بامبو

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رئيس البنك الأهلي: واجهنا سوء توفيق أمام الأهلي.. وهذه تطورات أزمة كريم بامبو رئيس البنك الأهلي: واجهنا سوء توفيق أمام الأهلي.. وهذه تطورات أزمة كريم بامبو

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أبدى اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال مباراة الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على البنك الاهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، على السلام، ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أشرف نصار، في تصريحات تليفزيونية: «اللاعبون واجهوا سوء توفيق كبير، خلال مباراة الاهلى»، مؤكدأ أنهم أضاعوا كثير من الفرص للتهديف».

وأشار إلى أنه تم تحليل الدواء الذي تناوله اللاعب كريم بامبو في أحد المعامل المركزية وتبين انه يحتوى على ماده منشطه ولا يتم ذكرها بالنشره الخاصه للدواء، مؤكدا أنه لم يتم مخاطبتهم حتى الآن بعقوبة كريم بامبو من قبل منظمة المنشطات.

المصرى اليوم

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