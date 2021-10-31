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البرلمان العربي يؤكد الدور المحوري للسعودية في اليمن وعلى المستوى الإقليمي والدولي

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البرلمان العربي يؤكد الدور المحوري للسعودية في اليمن وعلى المستوى الإقليمي والدولي البرلمان العربي يؤكد الدور المحوري للسعودية في اليمن وعلى المستوى الإقليمي والدولي
أعرب عن رفضه لتصريحات وزير الإعلام اللبناني التي لا تخدم الأوضاع في بلاده

البرلمان العربي يؤكد الدور المحوري للسعودية في اليمن وعلى المستوى الإقليمي والدولي

أكد البرلمان العربي الدور المحوري الذي تقوم به دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة تجاه الأشقاء في اليمن من أجل إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، مشددًا على أن هذا الدور النابع من مسؤوليات دول التحالف تجاه أمتها العربية لا يقبل التشكيك أو المزايدة، بل هو محل تقدير وعرفان على المستويات العربية والإقليمية والدولية كافة.

وتفصيلاً ..أعرب البرلمان العربي فى بيان له، الأحد، عن رفضه لتصريحات وزير الإعلام اللبناني التي لا تخدم الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان ويتطلع شعبه لسرعة تجاوزها.

وأكد أن مثل هذه التصريحات التي تتضمن تزييفًا للحقائق تبعد لبنان عن محيطه العربي، في وقت أحوج ما يكون فيه إلى حاضنته العربية لمساعدته على الخروج من أزماته.

وأشار إلى أن المملكة هي أكثر الدول حرصًا على نصرة الشعب اليمني وإنهاء معاناته، وقدمت العديد من المبادرات الرائدة لحل الأزمة اليمنية، كما أنها في الوقت ذاته من أكثر الدول التي تعرضت لاعتداءات إرهابية وهمجية من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، من أجل الدفاع عن الشعب اليمني وإنهاء انقلاب هذه الميليشيا الإرهابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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