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«عبدالحفيظ»: توقعنا سيناريو مباراة البنك الأهلي وتركيزنا كله الآن في

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«عبدالحفيظ»: توقعنا سيناريو مباراة البنك الأهلي وتركيزنا كله الآن في الزمالك «عبدالحفيظ»: توقعنا سيناريو مباراة البنك الأهلي وتركيزنا كله الآن في

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أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفوز الصعب الذي حققه الفريق على البنك الأهلي بهدف نظيف، أمر متوقع للغاية، في ظل صعوبة المنافسة هذا الموسم.

وقال عبدالحفيظ: «الحمد لله على الفوز الذي حققه الفريق اليوم، لعبنا مباراة قوية، والأهلي بدأ الشوط الثاني بشكل جيد، حتى نجح في تسجيل هدف المباراة عن طريق محمد شريف».

وأضاف: «بعد الهدف الذي سجلناه، فريق البنك الأهلي ضغط بقوة من أجل إدراك التعادل، لكن تماسكنا وحققنا الفوز في النهاية والنقاط الثلاث قبل المواجهة القادمة أمام ».

وواصل: «ظروف المباريات مختلفة للغاية، هناك بعض المواجهات تلعب بشكل مفتوح، ويتم تسجيل أهداف مبكرًا، ولقاءات أخرى يكون فيها التسجيل صعبًا للغاية، لكن سنغلق صفحة لقاء اليوم ونركز في المباراة القادمة أمام الزمالك».

وتابع مدير الكرة: «الأهم بالنسبة لنا هو الاستمرارية في تحقيق الفوز خلال المباريات المقبلة، وكل اللاعبين جاهزون لمواجهة الزمالك».

المصرى اليوم

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