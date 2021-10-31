ليست الأولى.. مفاجأة في واقعة تقييد أب لابنته بالسلاسل لمدة 3 سنوات

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كشفت والدة الطفلة شهد محمد التي قيّدها والدها بسلاسل مربوطة في السرير لمدة 3 سنوات، أنها كانت تحاول التواصل مع طليقها لرؤية ابنتها لكنه كان يتهرب دائمًا، ويقول إنه مسافر.

وقالت الطفلة شهد محمد، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الدكتور محمد الباز في برنامج «آخر النهار» المُذاع عبر فضائية «النهار»، إن والدها كان يحضر لها الطعام، يومًا ويتغيب يومًا، وأنها لم تسأله قط عن سبب تقييده لها.

بينما كشف خال الطفلة أن الطفلة كانت تقيم معه بعد انفصال والدتها عن والدها، حيث إن والدتها متزوجة، لكن الأب ظل يطالب بابنته، وعندما أخذها، كان يتهرب منهم ولم يسمح برؤيتها.

وكشف خال الطفلة أن ما حدث للطفلة سبق أن حدث مع والدتها، وهو سبب الانفصال، وأردف: «كانوا بيهينوها ويقلوا من كرامتها، اللي عمله في شهد عمله في أمها، وده سبب الانفصال، وبعد 6 سنين محاكم، قال أنا عايز بنتي».

وطالب خال الطفلة بمساعدة شهد على العودة للدراسة، مشيرًا إلى أن والدها أخرجها من المدرسة ولم يتركها تكمل تعليمها.

من ناحيته، طالب الدكتور محمد الباز، المسؤولين بالدولة بتقديم المساعدة اللازمة للطفلة شهد، ومساعدتها لاستكمال تعليمها.