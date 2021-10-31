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«بحب طيبتك ونُبل أخلاقك».. نبيلة عبيد توجه رسالة شكر إلى جومانا مراد

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«بحب طيبتك ونُبل أخلاقك».. نبيلة عبيد توجه رسالة شكر إلى جومانا مراد «بحب طيبتك ونُبل أخلاقك».. نبيلة عبيد توجه رسالة شكر إلى جومانا مراد

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حرصت الفنانة نبيلة عبيد على توجيه رسالة شكر للفنانة جومانا مراد، بعد تصريحات الأخيرة في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي.

ونشرت «عبيد» عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الأحد، صورة للفنانة چومانة مراد وعلقت عليها قائلة: «وأنا بحبك جدًا وبحب طيبتك ونبل أخلاقك».

كانت جومانا مراد قد صرحت بأن نادية الجندى ونبيلة عبيد «هوانم وتاريخ فني كبير»، مشيرة إلى أنهم «وقفوا بجانبي في قرار الابتعاد عن الفن لفترة حتى أعود لحياتي الخاصة، وبعد ذلك من الممكن أن أعود إلى الفن وهذا ما حدث».

وأضافت جومانا أن سبب اعتزالها المؤقت هو «أني رأيت نجوم كثيرين عاشوا حياة النجومية، ولكن في النهاية عاشوا في وحدة، ولذلك كنت حريصة على أن تكون لدي عائلة قبل فوات الآوان».

يذكر أن الفنانة جومانا مراد قد تصدرت محركات البحث على جوجل بعد أن حلت ضيفة ببرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي د.عمرو الليثي، حيث أدلت بالعديد من التصريحات المثيرة عن حياتها الشخصية ومنها أنها «فكرت في الانتحار وندمانة على فيلم «لحظات أنوثة» ويسرا اعادتنى للدراما المصرية، وانها تعشق الفن وابتعدت خوفا من الوحدة».

وتابعت أنها «لا استطيع الابتعاد عن الفن ولكن أخذت استراحة حتي ارتب حياتي وانظر إلى حياتي الخاصة قليلا، وحرصت على الزواج وان يكون لدي عائلة حتي لا اكون وحيدة»، مشيرة إلى أن «زوجى يقف بجانبي ويحترمني، وعندما قررت الابتعاد قام الكثير بإلقاء اللوم عليا».

المصرى اليوم

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