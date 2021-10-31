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خروج جميع السائحين من المستشفى في واقعة التسمم العذائي بالغردقة

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خروج جميع السائحين من المستشفى في واقعة التسمم العذائي بالغردقة خروج جميع السائحين من المستشفى في واقعة التسمم العذائي بالغردقة

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أكدت مصادر طبية بالبحر الأحمر خروج جميع السائحين الإستونيين المصابين بالتسمم الغذائي باحد فنادق الغردقة بعد أن تماثلوا للشفاء وتم السماح بخروجهم من المستشفي الذي كانوا محتجزين فيه للعلاج ونقلوا إلى أحد الفنادق البديلة. وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم»، أن المصابين من إستونيا وعددهم ١٤ سائحو وخرجوا من المستشفي وأصبحت حالتهم الصحية مستقرة.


كانت النيابة العامة اليوم الأحد، اصدرت بيانًا صحفيًا بشأن التحقيقات في إعياء 47 سائحًا بفندق في الغردقة بـ محافظة البحر الأحمر. وورد للنيابة العامة قرار إداري أصدره قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة بتاريخ اليوم بغلق الفندق محل الواقعة، لوجود خطورة على الصحة العامة وتعريض حياة النزلاء للخطر وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ، على أن يستمر الغلق لحين تلافي أسبابه، وإيقاف مدير الفندق لمدة 3 أشهر لما بدر منه من مخالفات، وجارٍ استكمال التحقيقات.


وقالت النيابة إنها تلقت بلاغًا يوم 30 أكتوبر الجاري بإعياء 47 نزيلاً من دولة أستونيا، مقيمون بفندق بـ الغردقة، عقب تناولهم وجبة عشاء هناك ونقلهم للمستشفى.
وأضافت: أمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة، وانتقلت النيابة لإجراء معاينة مقر الفندق وفي صحبتها لجنة مشكلة من مدير الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة بالأغذية وصحة البيئة بمديرية الصحة، ومفتش الأغذية، ومراقب صحة البيئة بالإدارة الصحية، ومدير مكتب وزارة السياحة بـ الغردقة. وأكدت النيابة أنه سحبت عينات من أغذية الفندق بالمطبخ وثلاجات التجميد وأماكن التجهيز ومن الأطعمة ومصادر المياه المختلفة لفحصها وإعداد تقرير مفصل بما يسفر عنه نتيجة تحليلها.
وتبيّن للنيابة العامة أثناء المعاينة إعياء 29 آخرين من دولة ، و4 من دولة التشيك وتوجههم للمستشفى لتلقي العلاج.


وتوصلت النيابة العامة من سؤال الأطباء والمصابين إلى إعيائهم عقب تناولهم وجبات بالفندق ومنهم من تماثل للشفاء وآخرون ما زالوا تحت الملاحظة العلاجية.

المصرى اليوم

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