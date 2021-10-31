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قرار جمهوري بتعيين محمد صافي عميدًا لكلية «حقوق عين شمس»

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قرار جمهوري بتعيين محمد صافي عميدًا لكلية «حقوق عين شمس» قرار جمهوري بتعيين محمد صافي عميدًا لكلية «حقوق عين شمس»

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أعلن د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار جمهور بتعيين د .محمد صافي يوسف محمد، عميداً لكلية الحقوق جامعه عين شمس، لمدة ثلاث سنوات.

والدكتور محمد صافى تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1993م، وعُين معيدا بقسم القانون الدولى العام بها فور تخرجه، وحصل على درجة الماجستير عام 1995م، ودرجة الدكتوراه عام 2001م من جامعة باريس (10) بدولة فرنسا بتقدير «مشرف جدا مع تهنئة لجنة التحكيم والتوصية بنشر الرسالة بدون تعديل»، وتدرج في العمل الأكاديمي بالكلية إلى أن شغل درجة «أستاذ دكتور» عام 2011.

وله العديد من المؤلفات والبحوث العلمية المنشورة في مختلف موضوعات القانون الدولي العام وقانون المنظمات الدولية، والتى أهلته للحصول على جائزة جامعة عين شمس للبحوث الممتازة عام 2005م، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم القانونية عام 2007م، وشغل عضوية اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين في القانون الدولي في دورتها الحالية (2019-2022م)، وعضوية هيئة التحرير لمجلات علمية مرموقة منها مجلة جامعة الملك سعود بالمملكة العربية ، والمجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع التي يصدرها نادى قضاة .

وشغل مناصب جامعية متعددة منها رئاسة قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ووكالة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ووكالة الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورئاسة اللجنة الدائمة لمجلس شؤون التعليم والطلاب بالجامعة، والعمل مستشارًا قانونيًا لدى العديد من هيئات ومؤسسات الدولة منها معهد تيودور بلهارس للأبحاث، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المواد النووية، ومعهد بحوث البترول المصري، ومعهد التخطيط القومى، وتمثيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بعض اجتماعات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والعمل عضوا بشعبة الضوابط العامة والتشريعات بمجلس بحوث أخلاقيات البحث العلمي التابع لأكاديمية البحث العلمي بالوزارة.

المصرى اليوم

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