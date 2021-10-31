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قال السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبقها إنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان في نوفمبر 2018، وكان أول بند في تكليف اللجنة هو إعداد الاستراتيجية، مضيفًا: «سمعنا كلام أن الاستراتيجية خرجت ليكون هناك انتقاد هنا وهناك، ولكن الاستراتيجية ليست وليدة اللحظة ولم تخرج نتيجة توجيهات أو تعليمات أو ضغوط».

وأضاف «رشدي» في حواره لبرنامج «المشهد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية «TeN»، الأحد، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعبر عن إرادة سياسية وقيادة في مصر لاستكمال البناء الذي يتم رؤية مصر 2030، بجانب البرامج الكثيرة التي يتم إعلانها مثل برنامج تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة وغيرها. وتابع، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بدأت في إطلاقها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في 11 سبتمبر الماضي، موضحًا أن الاستراتيجية ليست الغاية في حد ذاتها ولكن اطلاقها هو بدء العملية التنفيذية لها، فهي تنظر لموضوعات حقوق الإنسان بشكل شمولي.

وأردف رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لا تنظر لشق وتغفل آخر، فهي تنظر للحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق فئات مثل المرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، موضحا: «أن تثقيف الشعب المصري جزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلًا: «جزء من الاستراتيجية تثقيف الحكومة وبناء القدرات في المؤسسات المصرية».