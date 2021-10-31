أخبار عاجلة

الحكومة الرقمية تدشّن البيئة التنظيمية التجريبية -
"قياس" يعلن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية -
تشغيل مغاسل وصيانة.. عقد بـ24 مليونًا لخدمة "مقابر مكة" وتجهيزها -
حراك تقطف المملكة ثماره يومياً.. أمير حائل ونائبه يهنئان القيادة بذكرى البيعة -
استشاري عيون: لا تتجاهلوا التشخيص عند رؤية الذبابة الطائرة -
هيئة الحكومة الرقمية تدشن "البيئة التنظيمية التجريبية" -
وزير الشؤون الإسلامية: 7 سنوات ذهبية بعمر المملكة سطرتها همة وحنكة الملك سلمان -
عماد متعب: استبعاد رمضان صبحي وطارق حامد كان مفاجأة بالنسبة لي -
ايمن يونس: كل الدعم لـ كيروش والأهم التأهل لكأس العالم -
مدرب بيراميدز: استبعاد رمضان صبحي من المنتخب يثير التساؤلات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان: قرار إلغاء مد حالة الطوارئ بداية رؤية 2030

Print
مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان: قرار إلغاء مد حالة الطوارئ بداية رؤية مصر 2030 مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان: قرار إلغاء مد حالة الطوارئ بداية رؤية 2030

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبقها إنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان في نوفمبر 2018، وكان أول بند في تكليف اللجنة هو إعداد الاستراتيجية، مضيفًا: «سمعنا كلام أن الاستراتيجية خرجت ليكون هناك انتقاد هنا وهناك، ولكن الاستراتيجية ليست وليدة اللحظة ولم تخرج نتيجة توجيهات أو تعليمات أو ضغوط».

وأضاف «رشدي» في حواره لبرنامج «المشهد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية «TeN»، الأحد، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعبر عن إرادة سياسية وقيادة في لاستكمال البناء الذي يتم رؤية مصر 2030، بجانب البرامج الكثيرة التي يتم إعلانها مثل برنامج تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة وغيرها. وتابع، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بدأت في إطلاقها من قبل الرئيس عبدالفتاح في 11 سبتمبر الماضي، موضحًا أن الاستراتيجية ليست الغاية في حد ذاتها ولكن اطلاقها هو بدء العملية التنفيذية لها، فهي تنظر لموضوعات حقوق الإنسان بشكل شمولي.

وأردف رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لا تنظر لشق وتغفل آخر، فهي تنظر للحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق فئات مثل المرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، موضحا: «أن تثقيف الشعب المصري جزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلًا: «جزء من الاستراتيجية تثقيف وبناء القدرات في المؤسسات المصرية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة الرقمية تدشّن البيئة التنظيمية التجريبية

الحكومة الرقمية تدشّن البيئة التنظيمية التجريبية

هيئة الحكومة الرقمية تدشن "البيئة التنظيمية التجريبية"

هيئة الحكومة الرقمية تدشن "البيئة التنظيمية التجريبية"

وزير النقل: السيسي دعا شركائنا العالميين لنقل مصانعهم إلى مصر

وزير النقل: السيسي دعا شركائنا العالميين لنقل مصانعهم إلى مصر

محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»

محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»