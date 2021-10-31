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كهربا يرد على اتهامات تسريب أخبار الأهلي

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كهربا يرد على اتهامات تسريب أخبار الأهلي كهربا يرد على اتهامات تسريب أخبار الأهلي

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رد محمود عبدالمنعم كهربا، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، على اتهام بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق له، بتسريب أخبار وكواليس من داخل حجرة ملابس الفريق للصحافة والاعلام.

وكتب كهربا عبر «استوري» انستجرام بحسابه الشخصي:«بالنسبة للصحفيين اللي بيتكلموا على لساني أنا محصلش مني أي تصريح لأي اتجاه».

وأضاف:«ولو هقول أي تصريح هيكون مني بشكل شخصي غير كدة أنا لم ولن يصدر مني أي تصريحات لا سابقا ولا لاحقا على الاطلاق».

وأكمل كهربا:«اللي عنده أي حاجة عادي جدا وممكن يواجهني لان دة عمره ما حصل ولا هيحصل مني أبد، وبعد اذن الصحفيين محدش يقول أي تصريحات على لساني، أنا معنديش صحاب ولا قرايب صحفيين ولا بقول أي تصريح لأي شخص حتى ولو عن حياتي الشخصية ولا الرياضية».

وأنهى تصريحاته:«أرجو عدم الحديث بالنيابة عني وأرجو من جمهوري الغالي عدم تصديق أي كلام من أي شخص غيري مني أنا بس».

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