المارد الأحمر يفك عقدة البنك الأهلي في تاريخ مواجهتهما

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حقق النادي الأهلي اليوم الأحد، الفوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة 1-0، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن محمد شريف لاعب المارد الأحمر، الذي حل بديلًا في الشوط الثاني من عمر المباراة، من خطف هدف الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث.

وسبق أن التقى الأهلي بالبنك الأهلي في مناسبتين خلال الموسم الماضي، وفشل المارد الأحمر في تحقيق الفوز، حيث انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي الدور الثاني انتهى بالتعادل السلبي، فيما حقق النادي الأهلي اليوم الفوز الأول في تاريخ لقاء الفريقين بنتيجة 1-0 بهدف لمحمد شريف.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الترتيب ب 6 نقاط العلامة الكاملة، بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز، ويحتل البنك الأهلي المركز 6 برصيد 3 نقاط.